ВСУ в Днепропетровской области не сдержали прорыв ВС России Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Филия

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации сумели взять под собственный контроль населенный пункт Филия, заявила пресс-служба Минобороны РФ. Он располагается на территории Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области, — заявили в МО РФ.

Ранее представитель оперативно-тактической группировки «Днепр» ВСУ Виктор Трегубов сказал, что Вооруженные силы Украины в условиях активного наступления российской армии рассчитывают на помощь погодных условий. По его словам, интенсивность боевых действий не снижается, при этом ВС РФ наращивают силы на ключевых участках фронта.

Военный эксперт Андрей Марочко утверждал, что наиболее значительных успехов за минувшую неделю российские вооруженные силы достигли на двух участках Купянского направления. Эти достижения позволили улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для украинской стороны. Минобороны РФ эти данные не комментировало.