Стало известно, на что надеются ВСУ на фоне наступления армии России Спикер ОТГ «Днепр» Трегубов: ВСУ надеются на замедление ВС России из-за погоды

Вооруженные силы Украины на фоне активного наступления российской армии надеются на погодный фактор, заявил спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Днепр» ВСУ Виктор Трегубов. По его словам, которые приводит украинское агентство УНИАН, интенсивность боевых действий не снижается, при этом ВС РФ наращивают силы на ключевых направлениях. В ВСУ полагают, что погода способна остановить российское наступление к октябрю.

Дальше будут проблемы уже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им будет не так удобно поддерживать ту интенсивность, которую они имеют сейчас, — сказал Трегубов.

Ранее журналисты Strategic Culture признали, что Россия значительно превзошла Украину в противостоянии в киберпространстве. Они отметили успешную работу российских хакеров, которым удалось дестабилизировать цифровую инфраструктуру Киева.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные успешно удерживают все занятые рубежи на Сумском направлении в зоне специальной военной операции. При этом противник продолжает круглосуточно нападать.