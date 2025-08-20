Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие

Киев заявил о начале производства новой крылатой ракеты «Фламинго» дальностью 3000 километров. Некоторые СМИ утверждают, что производитель способен выпускать более 50 таких ракет в месяц. Военные эксперты обратили внимание на внешнее сходство «Фламинго» с британской FP-5 Milanion, предположив, что Лондон просто передал Украине технологии. На что способна крылатая ракета этого типа и можно ли считать ее применение вызовом для российской ПВО — в материале NEWS.ru.

Как раскрылся британско-украинский подлог

Почти сразу после объявления о выпуске новой крылатой ракеты Киев оказался уличенным в том, что не раскрыл «секрет» появления «Фламинго».

Снимок ракеты опубликовал фотограф американского агентства Associated Press Ефрем Лукацкий на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Однако эксперты сразу же обратили внимание, что «Фламинго» является точной копией британской ракеты FP-5.

Специалисты напомнили, что FP-5 демонстрировалась на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби. Ракеты имеют схожие облик и характеристики: дальность — 3000 км, боевая часть массой около тонны, скорость — до 950 км/ч и инерциально-спутниковая система наведения с защитой от РЭБ. Производитель заявляет о возможности выпуска более 50 таких ракет ежемесячно. Фактически Киев просто перемаркировал иностранное изделие, дав ему собственное название.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для чего британцам надо было маскировать свои ракеты под украинские

Telegram-канал «Военная хроника» напомнил, что, когда ракета «Фламинго» носила британский индекс, ее окрестили «„Томагавком“ для бедных». Авторы канала отмечают, что ВСУ еще в начале СВО пытались изобретать эрзац-ракеты на замену «Точке-У», переделывая советские разведывательные беспилотники Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс» в беспилотники-камикадзе с двумя сотнями килограммов взрывчатки на борту.

Также аналитики предполагают, что практика перемаркировки может стать системной: «Зарубежные вооружения будут поступать в ВСУ под украинскими обозначениями, чтобы создать видимость технологической самостоятельности Украины и упростить процедуры легализации западных поставок оружия».

Как в Госдуме отнеслись к сообщению о новой украинской ракете

Депутат Госдумы Андрей Колесник усомнился в достоверности сообщения о создании ВСУ крылатой ракеты «Фламинго». К сообщениям о создании Украиной собственной ракеты, якобы способной пролететь три тысячи километров, нужно относиться осторожно, заявил он.

«[Создать такую ракету они] в принципе могли бы при помощи западных стран. Опасность, естественно, она представляет. Более того, руководство Украины не дружит с головой. Они вполне могут попытаться [ее запустить], если ракета есть, конечно, если это не фейк. Но я не уверен, что информация достоверна», — заявил парламентарий.

Что о «Фламинго» говорят военные эксперты

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, британцы просто дали свою новую ракету под видом украинской «Фламинго» для проведения испытаний в боевых условиях. Для Лондона крайне выгодно опробовать ракету в деле непосредственно против наших как гражданских, так и военных объектов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Дальность ракеты — 3000 км, высота полета — 5 км, максимальная скорость — 950 км/час, ее вес — шесть тонн, из которых боевая часть — до одной тонны, а взрывчатка — порядка 600 кг. Размах крыльев у британской ракеты — шесть метров, и она имеет комбинированную систему наведения, хотя обычно у крылатых ракет инерциальная навигация либо европейская система, — рассказал аналитик NEWS.ru. — Особенностью FP-5 является то, что старт может быть как воздушный, так и наземный. И запуск осуществляется из пускового контейнера. Поэтому высока вероятность того, что эти ракеты смогут стартовать даже из переделанной установки для украинской ракеты „Сапсан“ — грузовика с двумя контейнерами для запуска. Хотя изначально он рассчитан на баллистические, а не на крылатые».

Насколько подобные крылатые ракеты уязвимы для нашей ПВО

Такая ракета может долететь до Урала, пояснил Кнутов. Она способна двигаться и на расстоянии от земли до 5 км, и на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

«Перед атакой такие крылатые ракеты обычно совершают „горку“, и в этот момент они становятся наиболее уязвимы. Тогда их можно поразить, — сообщил Кнутов. — И несмотря на то, что она могла бы быть малозаметной, наши многофункциональные РЛС ЗРК такую ракету смогут успешно обнаруживать и уничтожать. Это не составит труда для комплексов С-400, С-350, С-300 и даже „Панциря“, особенно в новой модификации».

Как оценивается состояние ракетной отрасли Украины

Киев не может развивать свою ракетную отрасль без помощи европейских кураторов, заявил ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Тот же „Сапсан“ Украина хотела создать в 2006 году, но не смогла из-за коррупции. В итоге проект закрыли. Но потом уже при помощи немецких кураторов они возродили производство. Уже даже проводились испытания. Киев был близок к реализации ракеты, однако наши вооруженные силы им помешали точным ударом по предприятиям», — пояснил Перенджиев NEWS.ru.

