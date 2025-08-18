Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:28

Военэксперт разоблачил фейк Украины о новой крылатой ракете «Фламинго»

Военэксперт Кнутов: Британия могла передать Киеву технологии ракеты «Фламинго»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания могла передать Украине технологии ракеты «Фламинго», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что ее запуск требует наклонной пусковой установки, которая отличается большими размерами и легко обнаруживается. По его мнению, демонстрация подобных разработок приурочена к переговорам Украины и европейских стран с президентом США Дональдом Трампом.

На Украине опубликовали фейк с баллистической ракетой, однако вероятность того, что это британская крылатая ракета, есть. Крылатая, не баллистическая, потому что такую ракету запустить можно только с наклонной пусковой установки. Она должна быть хорошо заметна и ее легко уничтожить. Все это приурочено к переговорам между Украиной, ЕС и Трампом. Хотят показать: «Вот мы можем разбить РФ, вводите санкции и нечего выполнять договоренности». Думаю, британцы просто передали технологии Украине, — пояснил Кнутов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что к сообщениям о создании Украиной собственной баллистической ракеты «Фламинго», якобы способной пролететь три тысячи километров, нужно относиться осторожно. По его словам, он не уверен, что информация о снаряде достоверна.

Украина
ракеты
Дональд Трамп
Великобритания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
