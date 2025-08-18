Военэксперт разоблачил фейк Украины о новой крылатой ракете «Фламинго»

Великобритания могла передать Украине технологии ракеты «Фламинго», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что ее запуск требует наклонной пусковой установки, которая отличается большими размерами и легко обнаруживается. По его мнению, демонстрация подобных разработок приурочена к переговорам Украины и европейских стран с президентом США Дональдом Трампом.

На Украине опубликовали фейк с баллистической ракетой, однако вероятность того, что это британская крылатая ракета, есть. Крылатая, не баллистическая, потому что такую ракету запустить можно только с наклонной пусковой установки. Она должна быть хорошо заметна и ее легко уничтожить. Все это приурочено к переговорам между Украиной, ЕС и Трампом. Хотят показать: «Вот мы можем разбить РФ, вводите санкции и нечего выполнять договоренности». Думаю, британцы просто передали технологии Украине, — пояснил Кнутов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что к сообщениям о создании Украиной собственной баллистической ракеты «Фламинго», якобы способной пролететь три тысячи километров, нужно относиться осторожно. По его словам, он не уверен, что информация о снаряде достоверна.