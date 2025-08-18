Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:54

В Госдуме оценили сообщения о новой ракете Украины

Колесник усомнился в достоверности сообщения о создании ВСУ ракеты «Фламинго»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К сообщениям о создании Украиной собственной баллистической ракеты «Фламинго», якобы способной пролететь три тысячи километров, нужно относиться осторожно, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, переданным Lenta.ru, он не уверен, что информация о снаряде достоверна.

В принципе, [создать такую ракету они] могли бы при помощи западных стран. Опасность, естественно, она представляет. Более того, руководство Украины не дружит с головой. Они вполне могут попытаться [ее запустить], если ракета есть, конечно, если это не фейк. Но я не уверен, что информация достоверна, — заявил Колесник.

Ранее в ФСБ России сообщили, что программа производства дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине заблокирована на долгий срок. В ведомстве отметили, что это произошло благодаря скоординированным действиям сотрудников службы и ВС РФ. В ФСБ подтвердили, что финансированием выпуска дальнобойных ракет на Украине занималась Германия.

Украина
ракеты
Госдума
эксперты
