В Госдуме оценили сообщения о новой ракете Украины

К сообщениям о создании Украиной собственной баллистической ракеты «Фламинго», якобы способной пролететь три тысячи километров, нужно относиться осторожно, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, переданным Lenta.ru, он не уверен, что информация о снаряде достоверна.

В принципе, [создать такую ракету они] могли бы при помощи западных стран. Опасность, естественно, она представляет. Более того, руководство Украины не дружит с головой. Они вполне могут попытаться [ее запустить], если ракета есть, конечно, если это не фейк. Но я не уверен, что информация достоверна, — заявил Колесник.

Ранее в ФСБ России сообщили, что программа производства дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине заблокирована на долгий срок. В ведомстве отметили, что это произошло благодаря скоординированным действиям сотрудников службы и ВС РФ. В ФСБ подтвердили, что финансированием выпуска дальнобойных ракет на Украине занималась Германия.