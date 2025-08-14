Стало известно о срыве разработки дальнобойных ракет на Украине ФСБ: программа производства ракет «Сапсан» на Украине заблокирована

Программа производства дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине заблокирована на долгий срок, сообщили в ФСБ России. В ведомстве отметили, что это произошло благодаря скоординированным действиям сотрудников службы и ВС РФ. В ФСБ добавили, что финансированием выпуска дальнобойных ракет на Украине занималась Германия.

Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили <…> в том числе на длительный срок блокировать реализацию украинской стороной программы «Сапсан», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской областях. Таким образом, была сорвана попытка Киева и его союзников на Западе организовать производство ракет для осуществления атак на РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что в июле ВС РФ нанесли удары по конструкторским бюро на Украине, а также заводам по производству ракетного топлива. Также были уничтожены комплексы ПВО западного производства.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР. В операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».