13 августа 2025 в 13:30

Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР

Минобороны РФ: ВС России заняли Суворово и Никаноровку в ДНР

Российские военные заняли населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Центр».

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий вытеснили украинские войска с позиций в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области. Российские бойцы продвинулись на северном и юго-восточном направлениях, заняв стратегически важные высоты. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Эксперт также отметил успешное развитие наступления российских войск в районе Мелового. Занятие господствующих высот позволяет усилить контроль над территорией и создать условия для дальнейшего продвижения. До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российская группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Луначарское в ДНР.

