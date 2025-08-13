Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 07:20

ВС РФ выбили ВСУ и заняли стратегические высоты на одном из направлений СВО

Марочко: российские силы выбили ВСУ с позиций у Хатнего в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий вытеснили украинские войска с позиций в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Российские бойцы продвинулись на северном и юго-восточном направлениях, заняв стратегически важные высоты, пишет ТАСС. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

В ходе встречных боев нашим подразделениям удалось выбить противника с занимаемых позиций в районе населенного пункта Хатнее. Также ВС РФ продвинулись севернее и юго-восточнее от данного населенного пункта, заняв более выгодные рубежи и позиции, расположенные на возвышенности, — пояснил Марочко.

Эксперт также отметил успешное развитие наступления российских войск в районе Мелового. Занятие господствующих высот позволяет усилить контроль над территорией и создать условия для дальнейшего продвижения.

Ранее сообщалось, что российские военные занимают новые рубежи у Колодезей в ДНР, несмотря на возросшее число контратак ВСУ. Также растет количество встречных боев юго-западнее Ямполовки и в районе Мирного в Донецкой Народной Республике. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Харьковская область
Андрей Марочко
продвижение
позиции
