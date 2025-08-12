Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 10:29

ВС России наступают у Колодезей в ДНР

Марочко: атаки ВСУ не остановили продвижение ВС России у Колодезей в ДНР

Фото: МО РФ

Российские военные занимают новые рубежи у Колодезей в ДНР, несмотря на возросшее число контратак ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, также растет количество встречных боев юго-западнее Ямполовки и в районе Мирного в Донецкой Народной Республике. Минобороны России эту информацию не комментировало.

За последнее время украинские боевики увеличили количество контратак в районе населенного пункта Колодези в ДНР. <…> Невзирая на интенсивные боестолкновения, ВС РФ удается продвигаться в данном районе и занимать новые рубежи, — написал Марочко.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российская группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, операция завершилась в ходе активных действий подразделений на данном направлении.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные установили контроль над административными зданиями шахты «Краснолиманская». Подразделения ВС РФ в ходе штурма вытеснили украинские войска с занимаемых позиций. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

