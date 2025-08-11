Одна из крупнейших угольных шахт ДНР перешла под контроль армии России

Российские военные установили контроль над административными зданиями шахты «Краснолиманская», сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Подразделения ВС РФ в ходе штурма вытеснили украинские войска с занимаемых позиций. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Противник выбит с позиций в админзданиях шахты «Краснолиманская», — указал Кимаковский.

По его словам, подразделения ВСУ все еще находятся в районе террикона шахты. Однако ВС РФ смогли лишить противника возможности подвозить провизию и резервы.

Данное угледобывающее предприятие, расположенное недалеко от города Родинское, является вторым по объемам производства в Донецкой Народной Республике. Производственные мощности шахты позволяют добывать ежегодно миллионы тонн угля, который затем поступает на металлургические предприятия.

Ранее подразделения Южной группировки войск РФ ликвидировали плавсредство ВСУ на Клебан-Быкском водохранилище в ДНР. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, оба берега водоема находятся под постоянным огневым контролем российских военных.

Также начали поступать сообщения о массовом исчезновении украинских военнослужащих в Сумской области. Родственники в соцсетях пишут о пропаже целых взводов ВСУ. Особенно тяжелые потери противник несет в районе села Юнаковка.