Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили лодку ВСУ в акватории Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике, сообщила ТАСС пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что оба берега водохранилища находятся под огневым контролем подразделений.
Противник использует плавсредства для эвакуации с южного берега Клебан-Быкского водохранилища в направлении Константиновки. Расчетами FPV-дронов <…> была уничтожена лодка, оборудованная электромотором, — указали в министерстве.
Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что налеты украинских дронов на регионы РФ прекратятся, когда российская армия уничтожит места производства беспилотников на Украине и инфраструктуру для обучения дроноводов.
Тем временем Министерство обороны сообщило, что расчеты FPV-беспилотников соединения специального назначения группировки войск «Центр» армии России обеспечили штурмовикам огневую поддержку во время наступления на Красноармейском направлении. Военнослужащие находят блиндажи и замаскированные укрытия противника с воздуха. Цели уничтожают мощными зарядами.