11 августа 2025 в 07:44

Бойцы ВС РФ взорвали лодку ВСУ в акватории водохранилища в ДНР

МО России: ВС РФ уничтожили лодку ВСУ в акватории Клебан-Быкского водохранилища

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили лодку ВСУ в акватории Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике, сообщила ТАСС пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что оба берега водохранилища находятся под огневым контролем подразделений.

Противник использует плавсредства для эвакуации с южного берега Клебан-Быкского водохранилища в направлении Константиновки. Расчетами FPV-дронов <…> была уничтожена лодка, оборудованная электромотором, — указали в министерстве.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что налеты украинских дронов на регионы РФ прекратятся, когда российская армия уничтожит места производства беспилотников на Украине и инфраструктуру для обучения дроноводов.

Тем временем Министерство обороны сообщило, что расчеты FPV-беспилотников соединения специального назначения группировки войск «Центр» армии России обеспечили штурмовикам огневую поддержку во время наступления на Красноармейском направлении. Военнослужащие находят блиндажи и замаскированные укрытия противника с воздуха. Цели уничтожают мощными зарядами.

