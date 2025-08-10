Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 07:06

В Минобороны раскрыли детали наступления под Красноармейском

Минобороны: расчеты FPV-дронов обеспечили наступление под Красноармейском

Расчеты FPV-беспилотников соединения специального назначения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России обеспечили штурмовикам огневую поддержку во время наступления на Красноармейском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что военнослужащие находят блиндажи и замаскированные укрытия противника с воздуха. Цели уничтожают мощными зарядами.

Блиндажи и замаскированные укрытия националистов, которые сложно обнаружить с земли, военнослужащие выявляют с воздуха и уничтожают мощными зарядами. Это позволяет штурмовым группам безопасно приближаться к вражеским позициям и зачищать их с минимальным риском, — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что российские войска бьют по роботизированным комплексам, танкам и передающим антеннам противника. Кроме того, целями беспилотников становятся системы связи украинской армии.

Ранее российские военные взяли под контроль Яблоновку в Донецкой Народной Республике. Как объяснил военный корреспондент Александр Коц, этим ВС РФ еще больше отрезали Константиновку от «большой земли».

