09 августа 2025 в 14:02

Коц объяснил важность взятия села Яблоновка в ДНР

Коц: взятие Яблоновки позволит ВС РФ расширить зону контроля у Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Установлением контроля над населенным пунктом Яблоновка (ДНР) ВС РФ еще больше отрезали Константиновку от «большой земли», написал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Минобороны РФ сообщило о взятии села 9 августа.

Группировка «Центр» расширяет зону контроля на подступах к Константиновке и постепенно отрезает город от «большой земли». По сути, у гарнизона осталась только одна логистическая артерия — трасса Н-20 на Дружковку. Видимо, по ней и будут уходить на север подразделения ВСУ, когда их положение станет безвыходным, — считает Коц.

Яблоновка находится на берегу реки Бычок у трассы Т0504, соединяющей Красноармейск (Покровск) с Константиновкой. Недалеко находится село Александро-Калиново, контроль над которым был установлен ранее, заключил военкор.

Также стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 457 украинских БПЛА самолетного типа. Кроме того, были уничтожены две управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и один самолет Су-27.

