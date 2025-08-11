Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали пропадать в Сумской области целыми взводами, сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север» российской армии. Согласно его сведениям, полученным из сообщений родственников украинских бойцов в социальных сетях, противник продолжает нести колоссальные потери в районе населенного пункта Юнаковка.

Как уточнил канал, больше всего солдат теряет 71-я отдельная егерская бригада украинских войск. При этом командование ВСУ пытается остановить наступление группировки «Север» в Юнаковке и окрестностях уже буквально любой ценой. Авторы материала отметили, что только за последние сутки российские десантники продвинулись вглубь населенного пункта на 200 метров. ВС РФ взяли под контроль еще пять зданий.

Ранее источник в силовых структурах узнал, что украинские штурмовые группы потеряли 60% личного состава в районе Новоконстантиновки и Яблоновки Сумской области в результате трех безуспешных атак. Кроме того, были уничтожены украинский танк Т-64БВ и гаубица Д-20.