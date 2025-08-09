Штурмовые группы ВСУ потеряли 60% личного состава под Сумами Штурмовые группы ВСУ потеряли 60% бойцов под Сумами в результате трех атак

Штурмовые группы ВСУ потеряли 60% личного состава в районе Новоконстантиновки и Яблоновки Сумской области в результате трех безуспешных атак, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Кроме того, были уничтожены украинский танк Т-64БВ и гаубица Д-20.

В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20, — говорится в сообщении.

Ранее подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне ВСУ, сообщило, что украинская бригада «Хартия» несет большие потери. Как уточняется, многие из ее военнослужащих пропали без вести.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одессе. По его словам, там, предположительно, находились действующие офицеры стран НАТО. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В российском оборонном ведомстве ранее сообщили, что военнослужащие ВС России нанесли серьезный ущерб подразделениям иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины. По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации иностранцев в рядах ВСУ.