«Не хотят признавать»: наемники из Мексики выдали секрет ВСУ Мексиканские наемники сообщили о больших потерях в бригаде ВСУ «Хартия»

Подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне ВСУ, информировало, что украинская бригада «Хартия» несет большие потери, выяснило РИА Новости. Как уточняется, многие из ее военнослужащих пропали без вести.

Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить, — говорится в публикации Miquiztli Force.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одессе. По его словам, там, предположительно, находились действующие офицеры стран НАТО. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого в МО РФ передавали, что военнослужащие ВС России нанесли серьезный ущерб подразделениям иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины. По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации иностранцев в рядах ВСУ.

Кроме того, источник в силовых структурах отметил, что на Сумском направлении существенно сократился численный состав украинских штурмовых групп. Это произошло благодаря действиям российских военных. Родственники бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады пожаловались, что военных бросают на убой.