Одесская область готовится к боевым действиям. Это следует из официального указа Министерства развития общин и территорий Украины. Отныне у властей региона есть право создать военную администрацию, в задачи которой в случае необходимости будет входить эвакуация населения. Действительно ли в ближайшее время начнется сражение за Одесскую область и Киев готовится к потере еще одного стратегически важного региона — читайте в материале NEWS.ru.

Как Одесскую область начали готовить к боевым действиям

14 августа Министерство развития общин и территорий Украины опубликовало официальный документ, согласно которому Одесская область включена в перечень территорий, где «ведутся или велись боевые действия».

В список внесены свыше 100 населенных пунктов. В соответствии с украинским законодательством теперь в регионе может быть открыта военная администрация, которая будет координировать действия властей и вооруженных сил, поддерживать порядок и организовывать эвакуацию гражданского населения.

Одесская область занимает стратегическое положение на юго-западе Украины, гранича с контролируемой украинскими войсками частью Херсонской области и Николаевской областью. Включение региона в особый список свидетельствует об обострении ситуации на этом направлении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему в Одесской области начнутся боевые действия

После установления полного контроля над Донбассом Вооруженные силы России продолжат наступление в зоне специальной военной операции, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев. По его словам, речь идет о Николаевской, Одесской и Черниговской областях. Официального подтверждения заявлений парламентария от Минобороны РФ не поступало.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, объявление Одессы зоной боевых действий показывает, что руководство Украины просто не знакомо со спецификой регионов собственной страны. Скорее всего, боевых действий непосредственно в Одессе не будет.

«В 1944 году наши войска прошли в нескольких десятках километров к северу от Одессы, и оккупанты — немцы с румынами — сами оттуда бежали, опасаясь окружения. Скорее всего, и в этот раз будет нечто подобное. Дело в том, что Северное Причерноморье — это в основном степи. Плотность застройки там сравнительно невелика. И это делает маневр по таким коридорам очень удобным», — рассказал парламентарий NEWS.ru.

Он отметил, что в этом состоит принципиальное отличие от Донбасса, в частности Донецкой Народной Республики, где плотность жилой застройки очень велика. «А в Северном Причерноморье картина прямо противоположная. Там возможны очень большие маневры», — пояснил Вассерман.

Зачем Одессу включили в зону боевых действий на самом деле

Решения Зеленского не играют никакой роли, поскольку Одессой владеет не официальный Киев, а Лондон, заявил NEWS.ru координатор подполья на Украине Сергей Лебедев. По его словам, важно другое: местные власти получат дополнительные средства для обороны, технику, ПВО — то есть снабжение как на линии боевого соприкосновения.

«В этот статус хотят перевести Одессу и область, чтобы изменились ее финансовые возможности. Тут еще есть один интересный нюанс. Если до сегодняшнего дня даже территориальная оборона посылала людей куда-нибудь под Сумы, в Харьков, в Донбасс, то теперь они с чистой совестью будут сидеть у себя дома и рассказывать, что они участвуют в боевых действиях. Кстати, зарплата у них будет по-боевому выплачиваться. То есть тут местные и центральные власти между собой поделили деньги», — рассказал подпольщик.

ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему такое значение придается именно Одессе

Одесский порт — крупнейший на Черном море, отметил Вассерман. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны город находился в осаде и сопротивлялся 73 дня.

«С того момента, как нам пришлось уйти из Одессы и немцы прорвались в Крым, снабжение города стало крайне затруднительным. Когда же немцы с румынами вошли в город, практически все снабжение южной части фронта с немецкой стороны опиралось именно на Одесский порт. А в мирное время эта гавань была основными морскими воротами всего юга России. И поэтому главное значение города — это именно канал морской торговли. Сейчас через Одессу идет значительная часть поставок военной техники НАТО на Украину», — объяснил парламентарий.

Чем все кончится для Одессы и Украины

Вассерман выразил уверенность, что рано или поздно так или иначе «русским станет все, что сейчас называют Украиной».

«Просто потому, что Украина изначально задумана как конструкция, предназначенная для уничтожения всего русского. Каждый раз, когда эту польскую фальшивку „Украина не Россия“ пытались осуществить, это заканчивалось террором против русского большинства жителей. И сейчас уже совершенно ясно, что террористическая организация Украина должна быть полностью ликвидирована, а эта польская идея должна быть признана поощрением террора», — резюмировал депутат.

