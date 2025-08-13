Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 23:12

Депутат озвучил планы ВС России на две области на Украине

Депутат ГД Соболев: ВС РФ будут наступать в Николаевской и Одесской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После установления полного контроля над Донбассом Вооруженные силы России продолжат наступление в зоне специальной военной операции, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев. Как сообщает Daily Storm, речь идет о Николаевской, Одесской и Черниговской областях. Официального подтверждения заявлений парламентария от Минобороны РФ не поступало.

Президент поставил задачу, кроме всего прочего, создать буферную зону безопасности. А это территории Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областей, — пояснил Соболев.

По его словам, наступление на эти направления станет следующей целью российской армии после завершения активной фазы боевых действий в Донбассе. В настоящее время российские войска уже ведут операции в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что российские войска значительно продвинулись на различных участках фронта за последние сутки. Военный эксперт Борис Рожин среди ключевых достижений отметил взятие под контроль шести населенных пунктов и расширение зон контроля. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

территории
Виктор Соболев
области
Украина
