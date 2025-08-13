Эксперт подсчитал населенные пункты, перешедшие под контроль ВС РФ за сутки Военэксперт Рожин: ВС России взяли шесть населенных пунктов за минувшие сутки

Российские войска значительно продвинулись на различных участках фронта за последние сутки, написал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. Среди ключевых достижений он отметил взятие под контроль шести населенных пунктов и расширение зон контроля. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

По данным эксперта, ВС РФ осуществили прорыв в районе Золотого Колодезя, заняв Никаноровку, Новое Шахово, Вольное и Кучеров Яр. На Лиманском направлении российские подразделения укрепили позиции в центральной части Красного Лимана и вошли в северные районы Родинского, одновременно взяв Сухецкое.

Рожин также сообщил о продвижении российских войск с восточного направления в Родинское и успехах на участках в направлении Шахово и Софиевки. Особенно он отметил взятие населенного пункта Золотой Колодезь, что стало важным тактическим достижением.

На других участках фронта зафиксировано расширение контроля в районе Предтечино и продвижение в Панковке. Завершающим успехом суток эксперт назвал занятие позиций в Удачном, что создало благоприятные условия для дальнейшего наступления.

Ранее появилась информация, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск с Сумского направления в ДНР. Причиной стал прорыв российских войск на Красноармейском (Покровском) и Константиновском направлениях. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.