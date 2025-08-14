Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 14:05

«США признают Крым»: шок-прогноз ИИ об итогах встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа 15 августа на Аляске находится в центре внимания всего мира. Что он нее ждать? Каким будет итог? Прогнозы политологов различны — в диапазоне от сдержанного оптимизма до самого мрачного скепсиса. Редакция NEWS.ru предложила сделать такой анализ искусственному интеллекту. Ответы ведущих нейросетей: американских ChatGPT, Grok и Claude, китайского DeepSeek и российских «Алисы» и GigaChat — в нашем в материале.

ChatGPT допустил «крах переговоров»

«Встреча 15 августа, скорее всего, не станет историческим прорывом, но может закрыть фазу взаимных угроз и заложить фундамент для дальнейших переговоров», — вот главный вывод ChatGPT, пионера «умных говорилок» от компании OpenAI. Впрочем, пользователи нередко критикуют этого чат-бота за навязывание «либеральной цензуры» и западных нарративов. Бот также фиксирует, что «российский рынок и рубль уже укрепляются в ожидании этой встречи».

«Наиболее вероятный и реалистичный исход: стороны договорятся лишь о наметках, о так называемых дорожных картах как по украинской тематике, так и по тематике нормализации отношений между США и Россией. Конкретика будет очень ограниченной. Это позволит сохранить лицо каждой стороне и избежать острых, болезненных уступок на старте переговорного трека», — добавляет ChatGPT.

Трамп, по мнению бота, «может анонсировать короткий „замораживающий“ режим конфликта на Украине, который не изменит юридический статус конфликта». При этом остается риск «краха переговоров» и «разрыва» контакта между странами.

Grok предсказал четыре сценария итогов переговоров Путина и Трампа

Чат-бот Grok компании xAI Илона Маска, который, как утверждает сам коммерсант, якобы «полностью освобожден от встроенной цензуры политкорректности», дает целых четыре возможных варианта исхода переговоров. Среди них — «временное перемирие с заморозкой фронта» (вероятность - 60–70%), «полный провал переговоров с дальнейшей эскалацией» (20–30%), «самая широкая сделка с уступками Украине» (10–15%), а также «неожиданные личные сделки» (5–10%).

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Самый вероятный, по мнению ИИ, сценарий предполагает заключение соглашения о краткосрочном прекращении огня сроком на 30 дней с фиксацией «текущих линий соприкосновения, где Россия сохраняет контроль над фактически занятыми территориями». Главный аргумент в его пользу — Трамп сможет продать это как «победу» для своей внутренней аудитории, а Москва по факту сохранит все, что было достигнуто на поле боя. Подчеркивается, что это «временный вариант», но «самый реальный на сегодняшний день».

Любопытен вариант «неожиданные личные сделки». В этом случае, как считает бот, Трамп просто «отодвинет тему Украины», а вместо этого займется обсуждением разнообразных коммерческих идей. Например, попробует договориться о реализации проектов вроде Trump Towers в России, будет обсуждать не конфликт, а строительство и девелопмент. «Россия получит экономические бонусы, глобальные альянсы ослабнут, это подорвет доверие к дипломатии, усилив цинизм в международных отношениях», — допускает Grok.

Claude спрогнозировал перенос вопроса о вступлении Украины в НАТО на 10–15 лет

ИИ-агента Claude создали выходцы из компании OpenAI, которых на прежнем месте работы не устроили сложные бюрократические процедуры.

Самый реалистичный сценарий (60%) в изложении Claude выглядит так: «По итогам встречи стороны могут договориться о прекращении огня по текущим линиям соприкосновения. Россия фактически сохранит контроль над территориями в Донбассе, но без международного признания новых границ. Вопрос о вступлении Украины в НАТО отложат на 10–15 лет. В обмен Вашингтон начнет поэтапно смягчать санкции, если Москва будет соблюдать перемирие».

Тут стоит отметить, что для России вступление Украины в НАТО недопустимо и является «красной линией». Об этом множество раз говорили высокопоставленные российские официальные лица. Возможно, Claude не в курсе этих заявлений.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

С вероятностью в 30% он прогнозирует «провал переговоров» и введение новых американских санкций. Еще с вероятностью 10% — «полноценное мирное соглашение», при котором Россия выведет войска из Донбасса, Крыма, Херсонской и Запорожской областей в обмен на некие «широкие международные гарантии».

DeepSeek не исключил, что Трамп признает Крым российским

Наиболее вероятный исход (40%), по мнению китайского чат-бота DeepSeek, — это «временная заморозка конфликта на Украине с частичным смягчением санкций». Главный риск в этом случае состоит в «резкой реакции ЕС и конгресса США, которые могут заблокировать любые уступки Трампа России», считает ИИ.

Вероятность «провала переговоров» DeepSeek оценивает в 30%, а шансы на неожиданную сделку — в 20%. «Трамп соглашается на признание Крыма в обмен на нефтегазовые преференции, а Россия ограничивает сотрудничество с Китаем», — гласит прогноз. Еще с вероятностью в 10% китайский ИИ ожидает «театральное шоу без результатов», когда переговоры превращаются в пиар-акцию без реальных договоренностей.

Что «Алиса» и GigaChat сказали о переговорах на Аляске?

Отечественные чат-боты «Алиса» от «Яндекса» и GigaChat от «Сбера» не стали прогнозировать исход переговоров.

«Алиса» призналась: «Есть темы, в которых я могу ошибиться. Лучше промолчу».

GigaChat объясняет отказ подробно: «Как и любая языковая модель, я не обладаю собственным мнением и не транслирую мнение своих разработчиков. Ответ сгенерирован нейросетевой моделью на основе открытых данных, в которые могла попасть некорректная информация, способная повлиять на результат. Во избежание недоразумений разговоры на некоторые темы временно ограничены».

Помощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков
Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов
Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов
Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме Кирилл Дмитриев
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме Кирилл Дмитриев
Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

