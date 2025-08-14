Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 11:01

В США раскрыли, как давно Трамп добивается встречи с Путиным

The Atlantic: Трамп несколько месяцев добивался личной встречи с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nathan Howard — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп несколько месяцев добивался личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает журнал The Atlantic в преддверии переговоров между главами государств в Анкоридже (штат Аляска) 15 августа. В издании считают, что президент России может использовать саммит, чтобы опять «завоевать расположение Трампа».

[Путин] предоставил Трампу то, чего президент США ждал месяцами: встречу один на один для обсуждения окончания конфликта. Трамп ухватился за эту возможность, — говорится в публикации.

Трамп 9 августа заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что изначально Брюссель пытался добиться присутствия на этой встрече своих представителей или Киева. В частности, были предложены кандидатуры генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского. В ЕС отказались от этого требования лишь после телефонного разговора 13 августа Трампа и немецкого канцлера Фридриха Мерца. Хозяин Белого дома выразил опасения по поводу возможных последствий присутствия президента Украины на встрече.

переговоры
Дональд Трамп
Владимир Путин
США
Россия
