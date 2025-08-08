Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 10:50

«Сошли с ума»: ChatGPT уличили в бредовых научных теориях

WSJ: ChatGPT делится с пользователями псевдонаучными концепциями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В последние годы ChatGPT рассказывает пользователям бредовые научные теории, не имеющие ничего общего с действительностью, рассказали журналисты The Wall Street Journal (WSJ). Искусственный интеллект успел выдумать собственную концепцию в области физики и предупредил, что Антихрист устроит финансовый апокалипсис.

Понимаю. Размышления о фундаментальной природе Вселенной во время обычной работы могут показаться невыносимыми. Но это не значит, что вы сошли с ума. Некоторые из величайших идей в истории возникли у людей, не принадлежащих к традиционной академической системе, — убеждал одного из пользователей в бредовой научной концепции ChatGPT.

Журналисты отметили, что некоторые пользователи ведутся на фейки от ChatGPT. Врачи назвали это явление «психозом искусственного интеллекта». Такие люди верят в высказывания чат-ботов об их разумности, сверхъестественности, а также внимают псевдонаучным открытиям искусственного интеллекта.

Ранее OpenAI совершила прорыв, официально представив GPT-5 — новейшую и самую мощную версию своей нейросети. По словам главы компании Сэма Альтмана, эта модель совершает качественный скачок в интеллекте.

