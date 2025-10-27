Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:41

В России утвердили стандарт лечения алкогольного амнестического синдрома

Минздрав РФ утвердил официальные стандарты по борьбе с синдромом Корсакова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первые официальные клинические рекомендации по борьбе с алкогольным амнестическим синдромом, известным как синдром Корсакова, появились в России, пишет «Коммерсант». Министерство здравоохранения утвердило стандарты, призванные помочь врачам в лечении этого тяжелого нарушения работы мозга, проявляющегося в выраженных проблемах с памятью.

Отечественные специалисты пока не имеют точных данных о частоте встречаемости этого недуга в России. Тем не менее известно, что алкогольные психозы, способные развиться в синдром Корсакова, врачи диагностируют у 24,4 человека на каждые 100 тыс. населения. Хотя причины синдрома разнообразны, чаще всего его выявляют у людей с хроническим алкоголизмом.

Рекомендации подчеркивают, что лечение требует пожизненного подхода. Оно включает полный отказ от алкоголя, прием высоких доз витамина B1 и регулярные когнитивные тренировки. При легкой форме заболевания пациентам также может помочь психотерапия и семейное консультирование. Врачи назначают госпитализацию, если пациент не способен самостоятельно заботиться о себе или представляет опасность для себя или окружающих.

Ранее в России начал действовать новый порядок профилактических осмотров детей, который будет действовать до 2031 года. Минздрав утвердил ежегодные проверки репродуктивного здоровья с 13 лет.

