Европа пребывает в тяжелом состоянии из-за надуманной угрозы со стороны России, заявил член финской консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X. Политик осудил тревогу руководства европейских стран, указав на отсутствие разумных причин для возможной атаки со стороны России.

Это реальный психоз, — высказался политик.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что обвинения Москвы в нарушении воздушного пространства НАТО являются инструментом поддержания напряженности и антироссийской истерии. Глава дипломатической миссии подчеркнул, что подобные заявления целенаправленно нагнетают и без того сложную обстановку.

Кроме того, независимый немецкий журналист Билл Сикс заявил о раскручивании в германских средствах массовой информации антироссийской истерии и безосновательных слухов о возможном нападении Москвы. По его словам, население Германии обеспокоено совершенно иными проблемами, а местные СМИ демонстрируют противоречивость в своих публикациях.