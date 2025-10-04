Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 18:51

«Реальный психоз»: финский депутат раскритиковал антироссийскую истерию ЕС

Финский политик Мема назвал психозом антироссийскую истерию в ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европа пребывает в тяжелом состоянии из-за надуманной угрозы со стороны России, заявил член финской консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X. Политик осудил тревогу руководства европейских стран, указав на отсутствие разумных причин для возможной атаки со стороны России.

Это реальный психоз, — высказался политик.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что обвинения Москвы в нарушении воздушного пространства НАТО являются инструментом поддержания напряженности и антироссийской истерии. Глава дипломатической миссии подчеркнул, что подобные заявления целенаправленно нагнетают и без того сложную обстановку.

Кроме того, независимый немецкий журналист Билл Сикс заявил о раскручивании в германских средствах массовой информации антироссийской истерии и безосновательных слухов о возможном нападении Москвы. По его словам, население Германии обеспокоено совершенно иными проблемами, а местные СМИ демонстрируют противоречивость в своих публикациях.

Финляндия
Евросоюз
Россия
истерия
психозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
В Грузии подвели первые итоги муниципальных выборов
Стало известно, кто лидирует в парламентских выборах Чехии
«Все больницы забиты такими»: Сергей Жуков о причине госпитализации матери
Грету Тунберг искусали клопы в израильской тюрьме
Раскрыт победитель на выборах мэра Тбилиси
Подросток чуть не лишился ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Сравнения с Борисовым, мечты о детях, театр: как живет актер Олег Гаас
Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
«Философия простая»: в Раде раскритиковали Зеленского из-за ВСУ
«Мы ищем дырки»: Милонов оправдался за новый iPhone
«Перед друзьями даже»: дочь Виктории Бони пожаловалась на популярность мамы
Украинские дроны чуть не убили мужчину на автовокзале в Брянской области
В Буланаше 16-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа
Бразильская фешен-блогер попала под грузовик в свой день рождения
На Западе привели подробности о дронах над аэропортом Мюнхена
В Индии раскрыли, как Путин на «Валдае» послал Западу важный сигнал
СК подключился к поиску пропавшего подростка в российском регионе
Гороскоп на неделю с 6 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Вдохновляют и заряжают: поздравления с Днем учителя — бесплатные открытки
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.