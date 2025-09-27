Обвинения в адрес России о нарушении воздушного пространства НАТО представляют собой инструмент для поддержания напряженности и антироссийской истерии, заявил РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин. По словам главы дипмиссии, подобные заявления специально усиливают напряженную обстановку.

Цель — поддержать напряженность и антироссийскую истерию, которая сейчас особенно нужна Лондону, Парижу, Берлину, Варшаве, — указал дипломат.

В заявлении Североатлантического совета, опубликованном по итогам консультаций после инцидента с якобы истребителями над Эстонией, говорится о готовности НАТО дать решительный ответ на любое нарушение воздушных границ стран-участниц. В документе отмечаются планы организации по укреплению своих возможностей в сфере сдерживания и обороны.

В Минобороны России сообщили, что три истребителя МиГ-31 ВКС РФ выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией. Согласно официальному заявлению, полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.