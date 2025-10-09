Европарламент принял рекомендательную резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве, сообщается на сайте ЕП. В документе парламентарии также осуждают, по их мнению, якобы нарушения воздушного пространства государств-членов ЕС Россией.

[Европарламент] поощряет любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам предпринимать скоординированные, объединенные и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз, — говорится в сообщении.

Ранее политолог Александр Перенджиев предположил, что заявления НАТО о возможных ударах по российским самолетам целенаправленно подталкивают стороны к прямому конфликту и требуют срочного созыва Совбеза ООН. По мнению эксперта, информационная шумиха используется для оправдания повышения налогов и давления на население.

До этого политолог Евгений Михайлов назвал страны Прибалтики и Польшу «гиенами Европы», действующими по указке Великобритании и США. Он поддержал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о саботаже переговоров по Украине, отметив, что эти государства целенаправленно мешали налаживанию диалога между Москвой и Киевом.