Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 14:30

В Европе разрешили сбивать российские самолеты

Европарламент рекомендовал странам ЕС сбивать российские самолеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европарламент принял рекомендательную резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве, сообщается на сайте ЕП. В документе парламентарии также осуждают, по их мнению, якобы нарушения воздушного пространства государств-членов ЕС Россией.

[Европарламент] поощряет любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам предпринимать скоординированные, объединенные и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз, — говорится в сообщении.

Ранее политолог Александр Перенджиев предположил, что заявления НАТО о возможных ударах по российским самолетам целенаправленно подталкивают стороны к прямому конфликту и требуют срочного созыва Совбеза ООН. По мнению эксперта, информационная шумиха используется для оправдания повышения налогов и давления на население.

До этого политолог Евгений Михайлов назвал страны Прибалтики и Польшу «гиенами Европы», действующими по указке Великобритании и США. Он поддержал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о саботаже переговоров по Украине, отметив, что эти государства целенаправленно мешали налаживанию диалога между Москвой и Киевом.

Европарламент
Россия
воздушное пространство
резолюции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нобелевский комитет определил лауреата премии мира до соглашения по Газе
Раскрыт главный смысл попыток ВСУ ударить по российским НПЗ
Новые окна без ремонта: как обновить пространство одним решением
Набиуллина объяснила причины подорожания бензина в России
Футболист может остаться парализованным после толчка в спину
Появились кадры переговоров Путина и Алиева
Путин назвал долгом объявить истинные причины авиакатастрофы AZAL
Компания РОЛЬФ и «ЛУКОЙЛ» — более 10 лет сотрудничества
В Госдуме резко ответили Зеленскому на угрозу блэкаута в Курске и Белгороде
Путин пообещал правовую оценку по крушению самолета AZAL
Путин: интересы России и Азербайджана во многом совпадают
Свистящие ветра и холодрыга до -5? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Ушел из жизни певец Ефрем Амирамов
Стало известно, к чему приведет рост налога для самозанятых
Путин рассказал о выплатах компенсаций в связи с крушением самолета AZAL
Соседи просят запретить «горящий» дом в США
Стали известны подробности действий экипажа разбившегося AZAL
«Панин взвыл от голода, Галкин держится»: как выживают иноагенты за рубежом
Ученые раскрыли механизм истощения организма при раке поджелудочной
Экс-чиновник сгорел заживо в доме на колесах в свой день рождения
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
Интернет и СМИ

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.