06 октября 2025 в 12:01

В России раскрыли «гиен» Европы

Политолог Михайлов назвал Прибалтику и Польшу «гиенами Европы»

Страны Прибалтики и Польша выступают в роли «гиен Европы», действуя как «двигатели чужих мыслей», заявил политолог Евгений Михайлов в комментарии RT. Свое мнение он высказал, комментируя заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о саботаже переговоров по Украине. По словам эксперта, эти государства целенаправленно мешали налаживанию диалога между Москвой и Киевом.

Они выступают гиенами Европы и как бы двигателями чужих мыслей, а именно Британии, Америки. То, что им сказали, то они и делали, — отметил Михайлов.

Он добавил, что «все тайное становится явным», и информация о том, кто мешал диалогу, продолжает раскрываться. Полная картина, по его словам, станет известна после завершения боевых действий, когда основные партнеры Украины будут вынуждены подписать мирный трек.

Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики являются косвенными виновниками начала спецоперации ВС России на Украине, так как эти государства саботировали в 2021 году попытку решения конфликта и поиска конструктивного диалога с российским президентом Владимиром Путиным. По ее словам, предложенная ею инициатива заключала в себе новый формат диалога между ЕС и РФ.

