Путин приурочил успехи российской армии к наступающему Новому году Путин счел успехи ВС России в зоне СВО подарками военных стране к Новому году

Успехи Вооруженных сил России в зоне СВО можно назвать подарками военных стране к Новому году, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, взятие под контроль территорий идет в соответствии с планами Генштаба.

Скоро Новый год, вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность. А кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России, — отметил он.

Ранее Путин сообщил, что Россия доведет спецоперацию на Украине до логического завершения. По словам верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, которые приводит пресс-служба Кремля, речь идет о достижении всех поставленных целей.

Также сообщалось, что операция по взятию Лимана и успешное завершение действий в районе Волчанска знаменуют собой переход российских сил к новому, более масштабному этапу наступления. Обозреватели утверждают, что ВС РФ входят в этот этап более готовыми, чем противник. В МО РФ данную информацию не комментировали.