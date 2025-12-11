Бэк-вокалистка группы One Direction погибла в ДТП

Американская певица Кэмрин Магнесс погибла в результате ДТП в Форт-Майерсе, штат Флорида, передает Daily Mail. 26-летняя артистка ехала на электроскутере, когда в нее врезался автомобиль.

Кэмрин присоединилась к группе One Direction во время тура Up All Night в 2011 году. В 2013-м она снова выступила с ними, участвуя в 63 аншлаговых концертах тура по Европе Take Me Home.

Близкие Кэмрин выразили свои соболезнования, отметив ее яркую и талантливую натуру. У певицы остались родители, брат, сестра и жених Кристиан Нейм, работающий агентом по недвижимости. Семья намерена сохранить память о певице и ее мечтах, наполненных радостью и перспективами.

Ранее итальянский певец и композитор Сандро Джакоббе ушел из жизни в возрасте 75 лет. Музыкант долгие годы боролся с онкологическим заболеванием, из-за которого передвигался в инвалидном кресле. Джакоббе получил известность благодаря романтичным балладам, ставшим классикой итальянской музыки. Его композиция Signora mia в 1974 году вошла в саундтрек популярного фильма «Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе».