Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 17:52

Бэк-вокалистка группы One Direction погибла в ДТП

Певица Кэмрин Магнесс погибла в результате ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Американская певица Кэмрин Магнесс погибла в результате ДТП в Форт-Майерсе, штат Флорида, передает Daily Mail. 26-летняя артистка ехала на электроскутере, когда в нее врезался автомобиль.

Кэмрин присоединилась к группе One Direction во время тура Up All Night в 2011 году. В 2013-м она снова выступила с ними, участвуя в 63 аншлаговых концертах тура по Европе Take Me Home.

Близкие Кэмрин выразили свои соболезнования, отметив ее яркую и талантливую натуру. У певицы остались родители, брат, сестра и жених Кристиан Нейм, работающий агентом по недвижимости. Семья намерена сохранить память о певице и ее мечтах, наполненных радостью и перспективами.

Ранее итальянский певец и композитор Сандро Джакоббе ушел из жизни в возрасте 75 лет. Музыкант долгие годы боролся с онкологическим заболеванием, из-за которого передвигался в инвалидном кресле. Джакоббе получил известность благодаря романтичным балладам, ставшим классикой итальянской музыки. Его композиция Signora mia в 1974 году вошла в саундтрек популярного фильма «Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе».

США
певицы
смерти
ДТП
One Direction
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Удивительной миссис Мейзел» погибла под колесами автомобиля
Закуска для особого момента: икорные бутерброды к шампанскому
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о возращении Ефремова к работе
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного возгорания на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
Глава ВОЗ раскрыл, существует ли связь между вакцинацией и аутизмом
Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.