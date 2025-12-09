ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 09:29

Прославленный композитор скончался от рака в 75 лет

Умер композитор Сандро Джакоббе

Сандро Джакоббе Сандро Джакоббе Фото: Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Итальянский певец и композитор Сандро Джакоббе скончался в возрасте 75 лет, пишет Il Sole 24 ORE. Генуэзский музыкант вел многолетнюю борьбу с онкологией, болезнь вынудила его передвигаться в инвалидном кресле.

Певец Сандро Джакоббе скончался сегодня в своем доме в Гогорно, в районе Леванте, Генуя. <…> Джакоббе было 75 лет, и более 10 лет он мужественно боролся с опухолью, — сказано в материале.

Джакоббе получил широкую известность благодаря романтичным балладам, которые стали классикой итальянской музыки. В 1974 году его композиция Signora mia вошла в саундтрек фильма «Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе» с Мариангелой Мелато и Джанкарло Джаннини.

Это произведение сделало певца одной из значительных фигур итальянской поп-музыки. Два года спустя, в 1976 году, на фестивале Сан-Ремо он завоевал третье место с песней Gli occhi di tua madre.

Ранее в Перми на 45-м году жизни ушел из жизни Дмитрий Красильников, известный как организатор стендап-мероприятий и ведущий интеллектуальных соревнований «Что? Где? Когда?». Он умер от последствий инсульта.

композиторы
музыканты
Италия
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурантами дела о взятках бывшего мэра Красноярска стали 12 человек
Школьники придумали новый способ покупки алкоголя
HR-эксперт раскрыла, как определить токсичное руководство на собеседовании
В США предупредили о возможном отстранении Зеленского от переговоров
Стало известно о планах французских наемников попасть в Херсон
Вкусная начинка для тарталеток: быстрый веганский вариант из тофу
Эвакуация приземлившегося экипажа корабля «Союз МС-27» попала на видео
Суд решил судьбу задушившего 15 женщин маньяка
Профсоюзы предложили рассчитывать МРОТ по-новому
Атака ВСУ на Чебоксары сегодня, 9 декабря: что известно, число пострадавших
В США раскрыли, когда сократят поддержку Украины
Бородин спрогнозировал решение Верховного суда по делу Долиной
Герасимов раскрыл главную задачу ВС России после взятия Красноармейска
Трое детей чуть не сгорели при пожаре в пятиэтажном доме
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Две популярные игровые франшизы могут вернуться на российский рынок
Росавиация одобрила «обувную революцию» для стюардесс
Работодателям напомнили о штрафах за превышение лимита переработок
Дмитриев раскрыл, кто пытается сорвать мирное решение конфликта на Украине
Россиянам пообещали сразу две индексации военных пенсий
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.