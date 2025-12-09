Прославленный композитор скончался от рака в 75 лет

Итальянский певец и композитор Сандро Джакоббе скончался в возрасте 75 лет, пишет Il Sole 24 ORE. Генуэзский музыкант вел многолетнюю борьбу с онкологией, болезнь вынудила его передвигаться в инвалидном кресле.

Певец Сандро Джакоббе скончался сегодня в своем доме в Гогорно, в районе Леванте, Генуя. <…> Джакоббе было 75 лет, и более 10 лет он мужественно боролся с опухолью, — сказано в материале.

Джакоббе получил широкую известность благодаря романтичным балладам, которые стали классикой итальянской музыки. В 1974 году его композиция Signora mia вошла в саундтрек фильма «Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе» с Мариангелой Мелато и Джанкарло Джаннини.

Это произведение сделало певца одной из значительных фигур итальянской поп-музыки. Два года спустя, в 1976 году, на фестивале Сан-Ремо он завоевал третье место с песней Gli occhi di tua madre.

