Путин напомнил об обещании освободить Северск до 15 декабря Путин: обещание освободить Северск до 15 декабря выполнено

Обещание освободить Северск до 15 декабря было выполнено, заявил на совещании по обстановке в зоне СВО президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что освобождение города способствует вытеснению ВСУ и открывает путь к новым успешным операциям в Донбассе.

Президент выразил благодарность командующему Южной группировкой войск Сергею Медведеву. Путин напомнил о данном 20 ноября обещании военачальника.

И вы мне тогда сказали, что Северск будет в наших руках, и это произойдет не позднее 15 декабря. <…> Сказал и сделал. Мужчина! — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства об освобождении Северска российскими войсками. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это была одна из тем совещания по текущей ситуации в зоне СВО.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение города создает условия для дальнейшего продвижения на Славянск. Он назвал его важным опорным пунктом ВСУ.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий счел освобождение Северска большим военно-политическим событием. Он добавил, что теперь российские военные «открыли ворота» на Славянск и Краматорск.