Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:25

В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Мадуро

Путин и Мадуро обсудили отношения с точки зрения договора о сотрудничестве

Владимир Путин и Николас Мадуро Владимир Путин и Николас Мадуро Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили дружественные отношения двух стран в области договора о стратегическом сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что между политиками состоялся телефонный разговор.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, — подчеркнули в Кремле.

Путин также поддержал венесуэльский народ и курс правительства Мадуро, нацеленный на защиту национальных интересов в условиях давления. Кроме того, стороны подтвердили настрой на выполнение совместных торгово-экономических, энергетических, финансовых и культурно-гуманитарных проектов.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с Мадуро возможность провести двустороннюю встречу. В их разговоре также принял участие госсекретарь США Марко Рубио. В ходе беседы поднимался вопрос организации встречи двух лидеров на территории Соединенных Штатов, но четких деталей по ее проведению стороны не обозначили.

Владимир Путин
Николас Мадуро
переговоры
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва впервые за 2025 год встала в десятибалльные пробки
Брифинг Захарова
Звезда «Удивительной миссис Мейзел» погибла под колесами автомобиля
Закуска для особого момента: икорные бутерброды к шампанскому
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о «реанимировании» карьеры Ефремова
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного пожара на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.