В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Мадуро Путин и Мадуро обсудили отношения с точки зрения договора о сотрудничестве

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили дружественные отношения двух стран в области договора о стратегическом сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что между политиками состоялся телефонный разговор.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, — подчеркнули в Кремле.

Путин также поддержал венесуэльский народ и курс правительства Мадуро, нацеленный на защиту национальных интересов в условиях давления. Кроме того, стороны подтвердили настрой на выполнение совместных торгово-экономических, энергетических, финансовых и культурно-гуманитарных проектов.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с Мадуро возможность провести двустороннюю встречу. В их разговоре также принял участие госсекретарь США Марко Рубио. В ходе беседы поднимался вопрос организации встречи двух лидеров на территории Соединенных Штатов, но четких деталей по ее проведению стороны не обозначили.