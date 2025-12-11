Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI WP: на OpenAI подали в суд, обвинив в непредумышленном убийстве из-за ChatGPT

На компанию OpenAI подан иск после того, как 56-летний американец, общавшийся с ChatGPT, убил свою мать и покончил с собой, сообщает The Washington Post. Истцы, наследники погибшей, обвиняют разработчика в выпуске «дефектного продукта», который поддерживал параноидальные мысли мужчины.

ChatGPT превратил мою бабушку в мишень, сделав из нее злодейку в мире заблуждений, созданном искусственным интеллектом. Месяц за месяцем ChatGPT соглашался с самыми параноидальными убеждениями моего отца, — заявил сын мужчины.

Иск подали наследники 83-летней Сюзанны Адамс. Стейн-Эрик Солберг, страдавший психическим расстройством и подозревавший мать в слежке, убил ее, а затем совершил суицид. В публикации отмечается, что проблемы у мужчины были и до начала использования нейросети. Компания OpenAI заявила, что изучит исковые материалы, чтобы «понять детали» произошедшего.

Ранее семьи из США и Канады подали семь судебных исков против компании OpenAI, обвинив ее чат-бот ChatGPT в подстрекательстве к самоубийству. Четыре человека, включая несовершеннолетнего подростка, покончили с жизнью, еще трое получили сильную психологическую травму. Как отметил источник, у всех было продолжительное общение с искусственным интеллектом.