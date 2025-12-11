Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:41

Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI

WP: на OpenAI подали в суд, обвинив в непредумышленном убийстве из-за ChatGPT

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На компанию OpenAI подан иск после того, как 56-летний американец, общавшийся с ChatGPT, убил свою мать и покончил с собой, сообщает The Washington Post. Истцы, наследники погибшей, обвиняют разработчика в выпуске «дефектного продукта», который поддерживал параноидальные мысли мужчины.

ChatGPT превратил мою бабушку в мишень, сделав из нее злодейку в мире заблуждений, созданном искусственным интеллектом. Месяц за месяцем ChatGPT соглашался с самыми параноидальными убеждениями моего отца, — заявил сын мужчины.

Иск подали наследники 83-летней Сюзанны Адамс. Стейн-Эрик Солберг, страдавший психическим расстройством и подозревавший мать в слежке, убил ее, а затем совершил суицид. В публикации отмечается, что проблемы у мужчины были и до начала использования нейросети. Компания OpenAI заявила, что изучит исковые материалы, чтобы «понять детали» произошедшего.

Ранее семьи из США и Канады подали семь судебных исков против компании OpenAI, обвинив ее чат-бот ChatGPT в подстрекательстве к самоубийству. Четыре человека, включая несовершеннолетнего подростка, покончили с жизнью, еще трое получили сильную психологическую травму. Как отметил источник, у всех было продолжительное общение с искусственным интеллектом.

OpenAI
иски
суды
убийства
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Удивительной миссис Мейзел» погибла под колесами автомобиля
Закуска для особого момента: икорные бутерброды к шампанскому
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о возращении Ефремова к работе
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного пожара на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
Глава ВОЗ раскрыл, существует ли связь между вакцинацией и аутизмом
Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.