11 декабря 2025 в 17:57

Средства РЭБ в освобожденном Северске прервали доклад Путину от штурмовиков

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Доклад президенту РФ Владимиру Путину от российских штурмовиков прервался из-за средств радиоэлектронной борьбы ВСУ, об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, подключившийся к беседе по видеосвязи. Глава государства уточнил, что дослушает доклад позже. Совещание транслирует пресс-служба Кремля.

Воздействия РЭБ противника, — объяснил Герасимов.

Ранее российская армия освободила село Лиман в Харьковской области. Задачу выполнили бойцы Северной группировки войск. Населенный пункт расположен в Змиевском районе и является административным центром Лиманского сельского совета.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов до этого заявил, что после освобождения Красноармейска в ДНР российская группировка «Центр» сконцентрируется на ликвидации блокированных украинских частей в районе Димитрова. Он подчеркнул, что в боях за город военные продемонстрировали отличную выучку и активность, используя тактические приемы, которые стали неожиданностью для врага.

