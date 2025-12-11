Взрыв на улице Киева привел к смерти человека

В Киеве произошла детонация неизвестного устройства, в результате чего погиб один человек, сообщила столичная полиция. По предварительной информации, еще один человек получил травмы.

Инцидент произошел в Дарницком районе города. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи для установления всех обстоятельств случившегося. По сообщениям издания «Страна.ua», инцидент произошел возле станции метро «Харьковская».

Ранее взрыв прогремел в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Причиной могла стать разгерметизация гидродинамического стенда во время запуска. Погибли двое: разработчик установки и его маленькая дочь. Он привел ребенка в университет, чтобы показать аппарат.

До этого взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из частных домов в городе Давлеканово в Башкирии. В МЧС республики отметили, что в результате ЧП травмы получили 49-летняя женщина и мужчина, который на два года старше нее. Позднее россиянка скончалась в больнице от полученных травм.