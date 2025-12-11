Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:57

Взрыв на улице Киева привел к смерти человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Киеве произошла детонация неизвестного устройства, в результате чего погиб один человек, сообщила столичная полиция. По предварительной информации, еще один человек получил травмы.

Инцидент произошел в Дарницком районе города. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи для установления всех обстоятельств случившегося. По сообщениям издания «Страна.ua», инцидент произошел возле станции метро «Харьковская».

Ранее взрыв прогремел в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Причиной могла стать разгерметизация гидродинамического стенда во время запуска. Погибли двое: разработчик установки и его маленькая дочь. Он привел ребенка в университет, чтобы показать аппарат.

До этого взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из частных домов в городе Давлеканово в Башкирии. В МЧС республики отметили, что в результате ЧП травмы получили 49-летняя женщина и мужчина, который на два года старше нее. Позднее россиянка скончалась в больнице от полученных травм.

Киев
взрывы
метро
погибшие
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о возращении Ефремова к работе
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного возгорания на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
ВОЗ вынесла вердикт по влиянию вакцинации на развитие аутизма
Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций
Полковник назвал ключевую ценность освобождения Северска
Российские кинотеатры отказались от показа «Аватара 3» в Новый год
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.