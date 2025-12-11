Камбоджа обвинила ВС Таиланда в практически полном разрушении храма XI века

Вооруженные силы Таиланда практически полностью разрушили храм XI века, расположенный на границе с Камбоджей, говорится в заявлении Министерства культуры и высоких искусств Камбоджи, опубликованном в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что 10 декабря он снова стал мишенью для обстрела.

После серьезных разрушений в результате атак военных Таиланда 8–9 декабря 2025 года храм Та Крабей, святыня Камбоджи, 10 декабря 2025 года вновь подвергся обстрелу, в результате чего его внешний вид и архитектурная структура были полностью разрушены, — говорится в сообщении.

Ранее тайские военно-морские силы приступили к операции «Трат подавляет врага» у границы с Камбоджей. Для патрулирования района был направлен боевой корабль HTMS Thepa, весь экипаж которого находится в полной боевой готовности.

До этого премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун сообщил, что Камбоджа пока не пыталась урегулировать конфликт через переговоры. При этом он подчеркнул, что ситуация на границе между двумя странами находится под контролем.