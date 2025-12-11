Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 19:46

Захарова рассказала, на каком этапе находятся переговоры по Украине

Захарова: переговорный процесс по Украине продолжается

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия продолжает контакты для урегулирования кризиса на Украине, заявила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Москва изначально делала все возможное для достижения мира.

Что касается переговорного процесса — он идет, контакты продолжаются. Неоднократно об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями обрек страну на участь зависимой территории. По ее словам, политик занимается торговлей собственным народом. Захарова также напомнила о продолжающихся волнах мобилизации на Украине. Она подчеркнула, что они приводят к массовой гибели людей. По ее мнению, власти в Киеве прекрасно осознают, что простые граждане, отправляемые в зону боевых действий, используются как пушечное мясо.

До этого представитель МИД подчеркивала, что заявление президента Украины с требованием к западным союзникам обеспечить безопасность для проведения выборов демонстрирует новый уровень цинизма. Она отметила, что даже с учетом всего, что уже сделал этот политик, подобное требование становится особым вызовом.

Мария Захарова
Украина
переговоры
Россия
