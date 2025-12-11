Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Украине мэр избила секретаря горсовета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Секретарь городского совета Василькова Киевской области Богдан Шевчук написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что попал в больницу после того, как его избила мэр города Наталья Баласинович. По его словам, это произошло в помещении горсовета. Он добавил, что к расследованию привлечены правоохранительные органы.

Между мной и городским главой Натальей Баласинович произошло событие, в результате которого я получил травмы и был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу № 12. Врачи продолжают наблюдение за моим состоянием, ведь последствия для здоровья оказались серьезными, — написал Шевчук.

В 2019 году против Баласинович уже выдвигали аналогичные обвинения. Только тогда она нанесла побои консьержке. В качестве наказания Баласинович даже исключили из списка кандидатов в депутаты от партии «Европейская солидарность».

Ранее в Новосибирске два подростка жестоко избили третьеклассника во дворе дома на улице Твардовского. Младшие братья вышли на улицу играть в снежки, когда к ним подошли двое незнакомых подростков. Сначала агрессоры толкнули одного из братьев, а затем набросились на второго. Они повалили его на землю и в течение примерно пяти минут били ногами.

