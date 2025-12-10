Два подростка жестоко избили третьеклассника в Новосибирске

В Новосибирске два подростка жестоко избили третьеклассника во дворе дома на улице Твардовского, сообщает издание «КП-Новосибирск» со ссылкой на отца пострадавших. Инцидент произошел 7 декабря.

Младшие братья вышли на улицу играть в снежки, когда к ним подошли двое незнакомых подростков. Один из них был в фиолетовой куртке и медицинской маске. Сначала агрессоры толкнули одного из братьев, а затем набросились на второго — третьеклассника. Они повалили его на снег и в течение примерно пяти минут били ногами.

Отец сразу отвез детей в травмпункт, где у младшего сына зафиксировали ссадины на лице, ушибы и отеки, у старшего также обнаружили ссадины.

По данным издания, один из подозреваемых, 13-летний подросток, ранее уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, сбегал из реабилитационного центра, а также был замечен в мелком хулиганстве и кражах из магазинов.

