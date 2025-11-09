Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 19:29

Подросток жестоко избил сверстника на глазах у друзей

В Миассе подросток избил сверстника перед другими школьниками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Миассе сверстник избил подростка на глазах у других школьников, сообщает Telegram-канал «Инцидент Миасс». Конфликт случился после занятий возле гимназии № 19.

Подросток нанес многочисленные удары мальчику, в то время как другие школьники снимали происходящее на камеры смартфонов. Они также активно комментировали действия агрессора. Пострадавший школьник получил серьезные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы установили и провели беседы со всеми участниками инцидента, которыми оказались несовершеннолетние 2013 года рождения. В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее родители учащихся гимназии в Санкт-Петербурге сообщили о систематических нападениях семилетнего ученика на одноклассников. Первоклассник бьет и душит сверстников, однако администрация учебного заведения и правоохранительные органы, по словам заявителей, бездействуют. Родители пострадавших детей утверждают, что дирекция гимназии и полиция ограничиваются формальными ответами о невозможности повлиять на ситуацию.

подростки
избиения
Миасс
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Попал в аварию»: полет медицинского вертолета обернулся трагедией
Стало известно, кто оказался пятым пассажиром разбившегося Lamborghini
Смертельная авария с тремя авто случилась на набережной российского города
Жительнице Подмосковья грозит срок за поднятые с пола 35 тысяч рублей
Газа лишилась одного вида связи
Роман с Гордон, долг по алиментам, драки: как живет Кирилл Емельянов
Звезда «Физрука» рассказал, как предотвратил трагедию с дочерью за секунды
Муцениеце опровергла слухи о накладном животе с помощью фотосессии
Спортсмен с огромным рюкзаком установил мировой рекорд по отжиманиям
Трамп пообещал выплатить американцам по $2000, но с одним нюансом
Выбираем шуруповерт: аккумуляторный или сетевой?
Сотрудники ТЦК применили газ против жителей, вступившихся за мужчину
Отчаянный шаг жены Макрона, западня на Крымском мосту: что будет дальше
Жизнь в Испании, критика «Папиных дочек»: куда пропал Александр Самойленко
«Использует власть»: звезда Marvel попал в крупный секс-скандал с китаянкой
Модель Алена Шишкова осталась без аккаунта в Instagram
«Вдохновлял миллионы»: Баста о смерти Эрика Булатова
В Чехии возникли вопросы по одной инициативе для Украины
«Это позвонил Путин!»: Пахмутова получила поздравление прямо на концерте
Бойцы ХАМАС отказались сдаваться в туннелях Рафаха
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.