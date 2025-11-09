Подросток жестоко избил сверстника на глазах у друзей В Миассе подросток избил сверстника перед другими школьниками

В Миассе сверстник избил подростка на глазах у других школьников, сообщает Telegram-канал «Инцидент Миасс». Конфликт случился после занятий возле гимназии № 19.

Подросток нанес многочисленные удары мальчику, в то время как другие школьники снимали происходящее на камеры смартфонов. Они также активно комментировали действия агрессора. Пострадавший школьник получил серьезные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы установили и провели беседы со всеми участниками инцидента, которыми оказались несовершеннолетние 2013 года рождения. В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее родители учащихся гимназии в Санкт-Петербурге сообщили о систематических нападениях семилетнего ученика на одноклассников. Первоклассник бьет и душит сверстников, однако администрация учебного заведения и правоохранительные органы, по словам заявителей, бездействуют. Родители пострадавших детей утверждают, что дирекция гимназии и полиция ограничиваются формальными ответами о невозможности повлиять на ситуацию.