03 ноября 2025 в 14:46

Пьяный мужчина до смерти забил соседа по коммуналке из-за стиральной машины

В Челябинской области ранее судимый мужчина убил соседа из-за стиральной машины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Миасса Челябинской области жестоко избил своего 45-летнего соседа по коммунальной квартире на улице Менделеева, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По информации ведомства, конфликт возник из-за использования стиральной машины.

Вечером 30 октября знакомые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поспорили. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Подозреваемый так сильно ударил своего оппонента, что тот скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

Фигурант нанес более 25 ударов руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего. Смерть мужчины наступила от полученной закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия, — подчеркнули следователи.

Чтобы найти нападавшего, полицейским понадобилось не более двух часов: мужчину обнаружили и задержали у его знакомой. В гости он пришел в окровавленной одежде. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. При этом задержанный уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее сообщалось, что группа бездомных терроризирует один из районов Миасса, нападая на детей. Так, на улице Уральской бомж искромсал девочке лицо разбитой бутылкой. Третьеклассница возвращалась с прогулки домой, когда на нее набросился мужчина по кличке Метела.
Миасс
убийства
уголовные дела
Челябинская область
