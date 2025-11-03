Пьяный мужчина до смерти забил соседа по коммуналке из-за стиральной машины В Челябинской области ранее судимый мужчина убил соседа из-за стиральной машины

Житель Миасса Челябинской области жестоко избил своего 45-летнего соседа по коммунальной квартире на улице Менделеева, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По информации ведомства, конфликт возник из-за использования стиральной машины.

Вечером 30 октября знакомые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поспорили. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Подозреваемый так сильно ударил своего оппонента, что тот скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

Фигурант нанес более 25 ударов руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего. Смерть мужчины наступила от полученной закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия, — подчеркнули следователи.

Чтобы найти нападавшего, полицейским понадобилось не более двух часов: мужчину обнаружили и задержали у его знакомой. В гости он пришел в окровавленной одежде. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. При этом задержанный уже был судим за аналогичное преступление.

