Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 10:39

Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой

В Миассе бездомный напал на девочку и ударил ее стеклянной бутылкой по голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа бездомных терроризирует один из районов челябинского Миасса, нападая на детей, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, на улице Уральская бомж искромсал девочке лицо разбитой бутылкой. Третьеклассница возвращалась с прогулки домой, когда на нее набросился мужчина по кличке Метела.

Он несколько раз нанес девочке удары стеклянной бутылкой по голове. Домой школьница вернулась в крови с разбитым лицом. Ее старшая сестра рассказала, что это не первый подобный случай. По словам девочки, бомж и его сообщники регулярно выслеживают детвору, гоняются за ней в неадекватном состоянии и пугают. Живут изгои в бесхозном бараке недалеко от детской площадки.

Отмечается, что Метела был судим за убийство человека на этой же улице. Он отсидел много лет в тюрьме и только недавно вышел на свободу. После произошедшего мужчину снова заключили под стражу, на этот раз до марта 2026 года. Семья девочки боится за нее, поскольку Метела знает ее адрес — он проследил за школьницей после нападения. За своих детей опасаются и другие мамы района, которые сталкивались с невменяемым мужчиной.

Ранее в Приморском крае мужчина ударил по лицу несовершеннолетнюю школьницу в общественном транспорте. Конфликт начался с замечания, которое сделали двум девочкам из-за их громкого смеха и нецензурной брани. Пассажир попросил школьниц вести себя тише, что спровоцировало словесную перепалку.

Миасс
дети
нападения
Челябинская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 3 ноября: что завтра, тошнота, нервозность, боли
«Я не военный»: украинский боец объяснил, почему сдался в плен
Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом
Европейская страна может остаться без правительства из-за Украины
В Израиле сумели опознать тела еще трех заложников
Восемь машин столкнулись на российской трассе
Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая
Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой
Удары по Украине сегодня, 3 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом
МВФ может прекратить поддержку Украины при одном условии
В России резко выросли цены на ананасы
В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии в ноябре
Наступление ВС РФ на Покровск 3 ноября: десятки тысяч трупов, паника у ВСУ
Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»
Где припарковаться в Воронеже: платные зоны и бесплатные места
Жительница США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП
Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет
В Европе неожиданно отреагировали на слова Трампа о Tomahawk для Украины
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.