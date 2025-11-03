Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой В Миассе бездомный напал на девочку и ударил ее стеклянной бутылкой по голове

Группа бездомных терроризирует один из районов челябинского Миасса, нападая на детей, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, на улице Уральская бомж искромсал девочке лицо разбитой бутылкой. Третьеклассница возвращалась с прогулки домой, когда на нее набросился мужчина по кличке Метела.

Он несколько раз нанес девочке удары стеклянной бутылкой по голове. Домой школьница вернулась в крови с разбитым лицом. Ее старшая сестра рассказала, что это не первый подобный случай. По словам девочки, бомж и его сообщники регулярно выслеживают детвору, гоняются за ней в неадекватном состоянии и пугают. Живут изгои в бесхозном бараке недалеко от детской площадки.

Отмечается, что Метела был судим за убийство человека на этой же улице. Он отсидел много лет в тюрьме и только недавно вышел на свободу. После произошедшего мужчину снова заключили под стражу, на этот раз до марта 2026 года. Семья девочки боится за нее, поскольку Метела знает ее адрес — он проследил за школьницей после нападения. За своих детей опасаются и другие мамы района, которые сталкивались с невменяемым мужчиной.

Ранее в Приморском крае мужчина ударил по лицу несовершеннолетнюю школьницу в общественном транспорте. Конфликт начался с замечания, которое сделали двум девочкам из-за их громкого смеха и нецензурной брани. Пассажир попросил школьниц вести себя тише, что спровоцировало словесную перепалку.