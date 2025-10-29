Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 16:29

Мужчина в российском регионе избил школьницу в автобусе за маты

В Приморском крае мужчина ударил по лицу школьницу за маты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае мужчина ударил по лицу несовершеннолетнюю школьницу в общественном транспорте, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел после конфликта, начавшегося с замечания о громком поведении девочек, использовании матов и их смехе.

Пассажир попросил школьниц вести себя тише, что спровоцировало словесную перепалку. В ходе конфликта мужчина нанес удар по лицу одной из девочек и покинул автобус на следующей остановке. Очевидцы происшествия не вмешались в ситуацию для защиты несовершеннолетних. Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту данного инцидента.

Ранее в Краснодаре курьера избил местный житель, дочь которого пострадала в результате наезда мопеда. Девочка неожиданно вышла на проезжую часть улицы Генерала Трошева, и водитель не успел избежать столкновения. После происшествия отец ребенка набросился на курьера и избил его. Пострадавшая девочка не получила серьезных повреждений. Курьер обратился в правоохранительные органы с заявлением о нападении.

В Свердловской области группа подростков избила пенсионера, сделавшего им замечание о запрете курения и использовании ненормативной лексики. Соответствующую информацию подтвердили в региональном СУ СК России.

