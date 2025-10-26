Школьники толпой накинулись на пенсионера после замечания В Екатеринбурге толпа подростков избила пенсионера

Подростки толпой избили пенсионера, который сделал им замечание, сообщили в СУ СК России по Свердловской области. Мужчина попросил их не курить и не использовать матерные слова.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, — сказано в публикации.

До этого в Ярославле водитель автобуса избил пешехода, который сделал ему замечание. Очевидцы утверждают, что пешеход возмутился, когда автобус наехал на пешеходный переход. Словесный конфликт быстро перерос в драку. На кадрах заметно, как водитель наносит удар пешеходу, после чего тот падает на дорогу, ударяясь головой об асфальт.

Ранее председатель СК России Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о массовой драке в московском ЖК «Прокшино». Участниками потасовки стали приезжие работники, а вероятная причина — борьба за клиентов.