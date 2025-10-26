Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 10:46

Школьники толпой накинулись на пенсионера после замечания

В Екатеринбурге толпа подростков избила пенсионера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростки толпой избили пенсионера, который сделал им замечание, сообщили в СУ СК России по Свердловской области. Мужчина попросил их не курить и не использовать матерные слова.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, — сказано в публикации.

До этого в Ярославле водитель автобуса избил пешехода, который сделал ему замечание. Очевидцы утверждают, что пешеход возмутился, когда автобус наехал на пешеходный переход. Словесный конфликт быстро перерос в драку. На кадрах заметно, как водитель наносит удар пешеходу, после чего тот падает на дорогу, ударяясь головой об асфальт.

Ранее председатель СК России Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о массовой драке в московском ЖК «Прокшино». Участниками потасовки стали приезжие работники, а вероятная причина — борьба за клиентов.

уголовные дела
следователи
избиения
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль обвалится? Курс сегодня, 26 октября, что с долларом, евро и юанем
Полиция изъяла у подростка ядовитых змей
Песков предупредил о жестком ответе на удары ВСУ вглубь России
Стало известно о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО
Путин спрогнозировал поведение ВСУ на двух направлениях
Захарова призвала «бить в колокола» из-за режимов в странах Балтии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 октября: где сбои в РФ
Захарова раскрыла, с чем борется народная дипломатия
В парижском аэропорту задержали одного из подозреваемых в ограблении Лувра
Над двумя российскими регионами перехватили 18 дронов ВСУ
Дело о самоволке автора «Солдатской правды» закрыли
Стало известно, сможет ли ЕС преодолеть зависимость от лития из Китая
Более 100 фур застряли на двое суток на трассе в Забайкальском крае
Чернышов назвал главный минус «бумажного террора» в школах
Россиян предупредили об опасности одного предмета интерьера
Трамп надеется на хорошую сделку с Си Цзиньпином
Украинский беспилотник трижды атаковал машину скорой помощи
«Мы охотимся»: министр обороны Британии сделал Путину неожиданное признание
На Западе заявили, что недооценивали мощь российского оружия
Волчанск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 октября
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.