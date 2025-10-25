Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о массовой драке в московском ЖК «Прокшино», сообщили в пресс-служба ведомства. Участниками потасовки стали приезжие работники, а вероятная причина — борьба за клиентов.

Глава СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Беляеву Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что толпа рабочих устроила драку в ЖК «Прокшино». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам. Позже появилась информация, что дракой «руководили» из черного Mercedes без номеров.

Представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что массовая драка привела к возбуждению уголовного дела о хулиганстве. По ее словам, по данному факту задержаны около 40 человек. Они проверяются на причастность к групповому нарушению общественного порядка в ЖК «Прокшино».