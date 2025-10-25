Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 17:55

Опасную драку рабочих связали с Mercedes без номеров и борьбой за клиентов

Москвичка сообщила о связанном с дракой мигрантов черном Mercedes без номеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовой дракой рабочих в московском ЖК «руководили» из черного Mercedes без номеров, передает «Подъем» со ссылкой на жительницу жилого комплекса «Прокшино». В материале сказано, что жители связывают конфликт с борьбой за клиентов.

По данным издания, накануне возле ЖК прошла громкая сходка, а утром к месту прибыли подозрительные люди на машине без номеров. По предварительной информации, в автомобиле находились представители подрядных организаций застройщика или частные ремонтники, которые часто предлагают свои услуги мигрантам.

Ранее сообщалось, что толпа рабочих устроила драку в ЖК «Прокшино». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам. На место инцидента выезжали правоохранители и скорая.

Также появилось видео с задержанием 11 участников драки. На кадрах толпа стоит у чайханы, также можно увидеть, как полицейские ведут трех мужчин к машине.

После этого представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что массовая драка привела к возбуждению уголовного дела о хулиганстве. По ее словам, по данному факту задержаны около 40 человек.

мигранты
машины
Москва
конфликты
