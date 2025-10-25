Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 17:12

Массовая драка рабочих в московском ЖК обернулась уголовным делом

Волк: после массового конфликта в московском ЖК «Прокшино» возбудили дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая драка рабочих в московском ЖК привела к возбуждению уголовного дела о хулиганстве, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, по данному факту в отдел внутренних дел были доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к групповому нарушению общественного порядка в ЖК «Прокшино».

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Проверка продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины противоправного деяния, — отметила она.

До этого появились кадры с задержанием 11 участников драки в жилом комплексе «Прокшино» на Коммунарке. На кадрах толпа стоит у чайханы, также можно увидеть, как полицейские ведут трех мужчин к машине.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что количество драк среди рабочих снизится при сокращении числа иностранных специалистов на стройках. По его мнению, конфликты на улицах представляют особую опасность, так как могут привести к случайным жертвам среди прохожих.

Москва
Ирина Волк
уголовные дела
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о начале финальной битвы за Покровскую агломерацию
Поплатился жизнью? Обман Долиной закончился трагедией: что известно
Власти Сочи раскрыли обстановку около дома после ночного ЧП
Литва собирается перенести советские захоронения
Музкритик рассказал, как долго продержатся воссозданная группа «Тату»
Опасную драку рабочих связали с Mercedes без номеров и борьбой за клиентов
В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна
Независимый кандидат победила на выборах президента в Ирландии
В МВД заявили о выдворении из России причастных к массовой драке в Москве
Курникова появилась на улицах Майами и случайно попала на фото
«Перечеркнуть дух Анкориджа»: в Совете Федерации раскрыли планы Британии
Мужчину арестовали за кровавую расправу 30-летней давности
Актриса Дудина поделилась радостями материнства
Собаки держат в страхе белых медведей в районе мыса Челюскин
Стало известно о панике в бригаде ВСУ под Красным Лиманом
«Звук тормозов, грохот»: «семерка» протаранила остановку в Москве
Подравшимся у московского ЖК рабочим грозит депортация
Массовая драка рабочих в московском ЖК обернулась уголовным делом
Евросоюз пока не готов дать Украине кредит за счет российских активов
Названа причина, по которой дагестанцы не могут получить права в Москве
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.