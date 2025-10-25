Массовая драка рабочих в московском ЖК обернулась уголовным делом

Массовая драка рабочих в московском ЖК привела к возбуждению уголовного дела о хулиганстве, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, по данному факту в отдел внутренних дел были доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к групповому нарушению общественного порядка в ЖК «Прокшино».

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Проверка продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины противоправного деяния, — отметила она.

До этого появились кадры с задержанием 11 участников драки в жилом комплексе «Прокшино» на Коммунарке. На кадрах толпа стоит у чайханы, также можно увидеть, как полицейские ведут трех мужчин к машине.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что количество драк среди рабочих снизится при сокращении числа иностранных специалистов на стройках. По его мнению, конфликты на улицах представляют особую опасность, так как могут привести к случайным жертвам среди прохожих.