16 ноября 2025 в 09:50

Тарифы Трампа заставили индийских рыбопромышленников пойти на один шаг

Индия нарастит экспорт креветок в Россию на фоне пошлин США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Индия планирует значительно увеличить поставки морепродуктов, включая креветки, на российский, европейский и австралийский рынки, заявил министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял в интервью The Economic Times. Данная мера направлена на поддержку отрасли, столкнувшейся с серьезными экономическими вызовами из-за высоких таможенных тарифов со стороны Соединенных Штатов.

Правительство государства устранило существовавшие барьеры для выхода на указанные рынки, что создает условия для расширения экспортных операций рыболовными компаниями. Расширение географии поставок позволит компенсировать потери и стабилизировать положение индийских производителей морепродуктов.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил о планах увеличения поставок российского угля в Индию до 40 млн тонн к 2035 году. Глава ведомства охарактеризовал индийское государство как одного из главных покупателей отечественного угля, подтвердив намерение по существенному росту экспортных поставок.

Кроме того, два индийских нефтеперерабатывающих предприятия осуществили крупную закупку нефти в южноамериканской Гайане. Нефтеперерабатывающий завод корпорации Indian Oil Corp приобрел 2 млн баррелей нефтяной марки Golden Arrowhead у американской компании Exxon Mobil.

