13 ноября 2025 в 10:02

В Москве накрыли банду торговцев сильнодействующими препаратами

В Москве за сбыт сильнодействующих препаратов арестовали 11 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве полиция задержала за нелегальную продажу сильнодействующих препаратов 11 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. У задержанных было изъято 150 килограммов запрещенных веществ, которые они сбывали наркозависимым в Подмосковье. Банда орудовала в регионе с 2023 года.

Незаконная оптовая и розничная торговля осуществлялась через сеть открытых сообщниками аптечных пунктов. Товар перевозился туда в тайниках, оборудованных в корпусной мебели, — написала Волк.

Полиция также провела 17 обысков в квартирах подозреваемых и у фармацевтических организаций. Помимо препаратов было изъято около 25 млн рублей, банковские карты, оргтехника и другие доказательства. Мероприятия проводились следователями и оперативниками во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции, экспертами-криминалистами, Росгвардией и общественниками.

Двое предполагаемых организаторов криминальной деятельности заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. В отношении восьми фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Было возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ.

Ранее сотрудникам Северо-Западной оперативной таможни в Ленинградской области удалось обезвредить крупную нарколабораторию по синтезу «соли». Преступники ввозили компоненты для производства наркотиков под видом сборного груза из Азии.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

Москва
обыски
задержания
Ирина Волк
Подмосковье
аптеки
