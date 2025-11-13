В Москве накрыли банду торговцев сильнодействующими препаратами В Москве за сбыт сильнодействующих препаратов арестовали 11 человек

В Москве полиция задержала за нелегальную продажу сильнодействующих препаратов 11 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. У задержанных было изъято 150 килограммов запрещенных веществ, которые они сбывали наркозависимым в Подмосковье. Банда орудовала в регионе с 2023 года.

Незаконная оптовая и розничная торговля осуществлялась через сеть открытых сообщниками аптечных пунктов. Товар перевозился туда в тайниках, оборудованных в корпусной мебели, — написала Волк.

Полиция также провела 17 обысков в квартирах подозреваемых и у фармацевтических организаций. Помимо препаратов было изъято около 25 млн рублей, банковские карты, оргтехника и другие доказательства. Мероприятия проводились следователями и оперативниками во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции, экспертами-криминалистами, Росгвардией и общественниками.

Двое предполагаемых организаторов криминальной деятельности заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. В отношении восьми фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Было возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ.

Ранее сотрудникам Северо-Западной оперативной таможни в Ленинградской области удалось обезвредить крупную нарколабораторию по синтезу «соли». Преступники ввозили компоненты для производства наркотиков под видом сборного груза из Азии.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью