Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 12:00

Таможенники накрыли нарколабораторию по изготовлению «соли»

В Ленобласти таможенники обезвредили крупную нарколабораторию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудникам Северо-Западной оперативной таможни в Ленинградской области удалось обезвредить крупную нарколабораторию по синтезу «соли», сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Преступники ввозили компоненты для производства наркотиков под видом сборного груза из стран Азии.

Оперативники задержали двух организаторов, ранее уже судимых за распространение запрещенных веществ. В специально оборудованном гараже злоумышленники создали полноценный химический цех с реактором, холодильными установками и защитной одеждой. Объем изъятого сырья позволял произвести около 200 кг наркотика рыночной стоимостью 400 млн рублей. За контрабанду в особо крупном размере фигурантам грозит до 20 лет колонии.

Ранее на Украине в Виннице 27-летнего мужчину, победителя школьных олимпиад по химии, приговорили к девяти годам лишения свободы за создание нарколаборатории. Он изготавливал амфетамин, мефедрон и альфа-PVP, зарабатывая на этом около 500 тыс. гривен в месяц (около 1 млн рублей).

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Ленинградская область
наркотики
лаборатории
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Погода в Москве в среду, 29 октября: ждать ли ливней и резкого потепления
Власти сообщили, когда Донбасс будет жить по стандартам всей России
Песков рассказал, почему на некоторые страны ЕС оказывается давление
В Кремле высказались о торговле с Индией и Китаем
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.