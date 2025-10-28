Таможенники накрыли нарколабораторию по изготовлению «соли»

Сотрудникам Северо-Западной оперативной таможни в Ленинградской области удалось обезвредить крупную нарколабораторию по синтезу «соли», сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Преступники ввозили компоненты для производства наркотиков под видом сборного груза из стран Азии.

Оперативники задержали двух организаторов, ранее уже судимых за распространение запрещенных веществ. В специально оборудованном гараже злоумышленники создали полноценный химический цех с реактором, холодильными установками и защитной одеждой. Объем изъятого сырья позволял произвести около 200 кг наркотика рыночной стоимостью 400 млн рублей. За контрабанду в особо крупном размере фигурантам грозит до 20 лет колонии.

Ранее на Украине в Виннице 27-летнего мужчину, победителя школьных олимпиад по химии, приговорили к девяти годам лишения свободы за создание нарколаборатории. Он изготавливал амфетамин, мефедрон и альфа-PVP, зарабатывая на этом около 500 тыс. гривен в месяц (около 1 млн рублей).

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.